Колишній нардеп розповів, навколо яких питань точилася жорстка боротьба при ухваленні Конституції

Один з авторів тексту Конституції від 1996 року, день якої щорічно відзначається 28 червня, народний депутат кількох скликань Іван Заєць розповів, навколо яких питань перед ухваленням Основного Закону точилися найбільші суперечки у парламенті.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» він пригадав події, що відбувалися у парламенті 27 червня 1996 року на в ніч на 28 червня. За його словами тодішні нардепи досить швидко затвердили багато статей, але законотворчий процес загальмували кілька важливих питань.

«Найшвидше вирішилися проблеми організації влади та власності, а найдовше тривала боротьба навколо статей про державність української мови, державні символи і про Автономну Республіку Крим», — говорить Іван Заєць.

«Чи могли ви тоді уявити, що ми взагалі залишимось без Криму?» — запитала кореспондентка «ФАКТІВ».

«Без Криму ми не залишимося. Крим — українська територія і рано чи пізно його буде повернено до складу України. Я вірю в це. От і все. А тепер відносно того, чи далеко ми заглядали при ухваленні цієї Конституції. Так, вельми далеко. Ми знали, що на Україну чекають ще дуже тяжкі часи. Історія нам підказувала, що Російська імперія ще не вмерла. Російська влада завжди розглядала Україну як екзистенціального ворога. Москва розуміє, що Російської імперії без України не буде. Весь час Росія розпочинала війни з Україною не для того, щоб „приручити хохлів“ — поставити у Києві маріонетковий уряд, а для того, щоб знищити українську державу як геополітичну реальність і знекровити українську націю як суб’єкта цивілізації», — відповів один з авторів Основного Закону.

За його словами, в Україні усвідомлювали небезпеку російської агресії та озвучували це ще перед проголошенням незалежності України. Він, зокрема, згадав ухвалений парламентом 12 лютого лютому 1991 року Закон «Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки» та розгляд наступного дня питання про проведення горбачовського референдуму 17 березня 1991 року, на який було винесене питання: «Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності».

Іван Заєць пригадав, як під час обговорення питання щодо референдуму депутат Шлемко виступив проти його проведення в Україні і засудив рішення про утворення Кримської автономії.

«Він назвав парламент великим політичним комерсантом і зазначив, що не впевнений, що Рада з такою ж легкістю під оплески не проголосує за утворення Новоросійської Радянської Соціалістичної Республіки чи якоїсь іншої. Шлемко сказав: „Вчора долю Криму депутати вирішували шляхом натискання на кнопки робочих пультів. Але я не виключаю, що через деякий час питання Криму може вирішуватися натисканням на кнопки пультів ракетних установок“. Це ви можете прочитати в стенограмі пленарних засідань Верховної Ради», — говорить політик.

Іван Заєць підкреслив, що значна частина депутатів усвідомлювала небезпеку автономного статусу Криму. «За п’ять років незалежності ми вже встигли пересвідчитися, що Росія атакуватиме Україну з Криму, де вона домоглася розташування свого флоту. Тому тоді вночі у парламенті точилася жорстка боротьба навколо статусу півострова», — додав він.

Також політик в інтерв'ю нашому виданню розповідав про ультиматум, який перед парламентарями поставив президент України (1994 — 2005 рр.) Леонід Кучма, аби вони пришвидшили ухвалення Основного Закону.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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