Петрів піст: що в який день дозволено вживати в їжу

З 28 червня, у православних і греко-католиків починається Петрів піст, який триватиме 14 днів. Він не настільки суворий, як Великий або Успенський, але теж передбачає ряд обмежень.

Монастирським статутом під час посту заборонені м'ясо, яйця та молочні продукти, в понеділок допускається гаряча їжа без олії, в середу та п'ятницю — сухоядение, а у вівторок, четвер, суботу та неділю дозволяються рослинне масло та рибні страви.

Мирянам дозволено поститися м'якше — обмеження не стосуються рослинного масла, а в понеділок, крім 5 липня, та вівторок, крім 29 червня, четвер, суботу і неділю можна вживати в їжу рибу.

Рибні страви дозволені також 7 липня — на Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, в дні поминання великих святих і в престольні свята.

Порадитися про міру суворості свого поста можна зі священиком у церкві.

Фото: СПЖ

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