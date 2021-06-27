Паспортизація Донбасу: МЗС України відповів на заяву Росії

Масова роздача російських паспортів жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей — це елемент гібридної війни проти України. Таку заяву зробив речник МЗС Олег Ніколенко, передає «РБК-Україна».

На думку Ніколенка, в таких умовах галасливі заклики російських чиновників про нібито небажання Україні досягти прогресу у мінському процесі виглядають «особливо цинічними і такими, що не мають нічого спільного з реальністю».

Дипломат зазначив, що Росія сама порушує Мінські угоди, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України і мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За два роки понад півмільйона місцевих жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти. Багатьох людей так звана «влада» просто змушує отримувати російський паспорт, шантажуючи роботою, соцвиплатами.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що до кінця 2021 року РФ має намір видати мільйон документів на окупованому Донбасі, а до кінця 2022 року — завершити примусову паспортизацію.

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