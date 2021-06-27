В Україні відзначають День молоді: красиві листівки, привітання і історія свята

В останню неділю червня в Україні традиційно відзначають День молоді. Свято було встановлено на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань та організацій у 1994 році указом першого президента Леоніда Кравчука.

Чітких правил, як відзначати це свято, поки немає. Всі, хто вважають себе молодими, святкують його, як їм це подобається.

«ФАКТИ» зібрали милі привітання та листівки для юних та молодих душею.

З Днем молоді, яскравим святом!

Хай буде приводів багато

Для сміху, щастя і пісень,

Хай радість принесе цей день!

Той може зватись молодим,

Себе вважає хто таким.

Тож хай в душі весна панує,

Чудові враження дарує!

Молодость — прекрасная пора!

Смех, веселье, расставанья, встречи…

Поцелуи с ночи до утра,

И свидания в кафе, под вечер…

Самые прекрасные деньки,

Что останутся в душе, навечно!

Берегите молодости дни,

Ведь она, увы, не бесконечна!

Ты бери от жизни все,

Пока молодость играет,

Радость дружба пусть несет,

И душа не унывает!

И на месте ты не стой,

Ежедневно, прогрессируй!

Будет бодрым пусть настрой,

А судьба твоя — счастливой!

Мечтай! Танцуй и зажигай!

И никогда не унывай!

Береги друзей хороших!

С праздником! С Днем молодежи!



Молодым быть — красота,

Прям не возраст, а мечта!

Разгоняют кровь гормоны,

Час любить и быть влюбленным!

Ни минуты не теряй,

Жизнь по полной проживай,

Пой, танцуй и развлекайся,

И вдыхай всей грудью счастье!

Нагадаємо, минулої неділі українці відзначали Трійцю. «ФАКТИ» публікували листівки й поздоровлення до цього свята.

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