«Знакова подія»: в мережі показали, як виглядали генерали Муженко та Назаров в молодості

У Мережі оприлюднили фотографію майбутніх генералів Віктора Назарова і Віктора Муженко двадцятип'ятирічної давності. Тоді вони закінчили Академію ЗСУ. Фото оприлюднила Facebook-спільнота «Захист генерала Назарова».

«Цьому фото 25 років. На заняттях з тактичної підготовки. Організація бою з умовним противником. Тоді ми ще не знали хто, через 20 років, стане нашим реальним противником. Праворуч — керівник АТО, зліва — начальник штабу АТО в 2014 році», — йдеться в повідомленні групи.

Користувачі в коментарях активно коментують фото.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховний суд України виправдав генерала Назарова в справі про службову недбалість, нібито проявлену ним під час вирішення відправити військово-транспортний літак Іл-76 в Луганськ в червні 2014 року. Тоді проросійським бойовикам вдалося збити цей літак.

495

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter