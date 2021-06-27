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Україна

«Знакова подія»: в мережі показали, як виглядали генерали Муженко та Назаров в молодості

12:13 27 червня 2021
Випуск Академії ЗСУ

У Мережі оприлюднили фотографію майбутніх генералів Віктора Назарова і Віктора Муженко двадцятип'ятирічної давності. Тоді вони закінчили Академію ЗСУ. Фото оприлюднила Facebook-спільнота «Захист генерала Назарова».

«Цьому фото 25 років. На заняттях з тактичної підготовки. Організація бою з умовним противником. Тоді ми ще не знали хто, через 20 років, стане нашим реальним противником. Праворуч — керівник АТО, зліва — начальник штабу АТО в 2014 році», — йдеться в повідомленні групи.

Користувачі в коментарях активно коментують фото.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховний суд України виправдав генерала Назарова в справі про службову недбалість, нібито проявлену ним під час вирішення відправити військово-транспортний літак Іл-76 в Луганськ в червні 2014 року. Тоді проросійським бойовикам вдалося збити цей літак.

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