Скільки українці платитимуть за світло з 1 липня: в Міненерго оприлюднили рішення

Міністерство енергетики України відтермінувало до 1 серпня підвищення тарифів на електроенергію. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Так, термін дії нині чинного механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії) продовжено до 1 серпня.

Це означає, що для населення тариф поки що залишиться 1,68 грн за кВт⋅год, що приблизно вдвічі нижче реальних ринкових цін на електричну енергію для промисловості. В разі скасування механізму ПСО, ціна на електроенергію для населення відразу ж зрівнялася б ціною для промисловості, тобто відразу зросла б майже вдвічі — до 3,5 грн за кВт·год.

Таким чином подорожчання елекроенергії для населення до ринкового рівня може відбутися з 1 серпня.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що бідних українців будуть захищати: ті, хто витрачає до 100 кВт·год на місяць, платитимуть менше.

«Ми вичленуємо населення, яке споживає до 100 кВт/год. На сьогоднішній день це близько 41% споживачів. Проект нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення шляхом зменшення тарифу», — зазначив Галущенко.

820

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter