Зеленський поставив важливе питання кандидатам на місце Меркель

Президент Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему «Роль Німеччини в світі», організованій Мюнхенською конференцією з безпеки, задавши питання кандидатам на пост канцлера Німеччини. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, вибори в Бундестаг мають значення для України, адже Німеччина — її ключовий партнер.

«Це важлива сторона Нормандського формату і наш союзник на шляху до європейської спільноти», — зазначив Зеленський, розповівши, що для нього особисто вкрай важливим є бачення майбутнього канцлера політики щодо України.

«Від Революції Переваги, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, пройшло сім років. Чи не втомилася Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС?» — поцікавився президент, нагадавши, що зараз до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових.

Він сам вважає анексію Росією Криму та війну на сході України, а також понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС — Росія аж до відновлення територіальної цілісності України.

У дискусії взяли участь голова Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер — федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини) Олаф Шольц і співголова партії Союз 90 / Зелені Анналена Бербок.

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Нагадаємо, що на саміті Європейського Союзу на рівні глав держав і урядів не підтримали ініціативу канцлера ФРН Ангели Меркель про прямі контакти з президентом РФ Володимиром Путіним .

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