Перезавантаження Росії: дипломат назвав реальні строки

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що для Росії перехід на «зелену економіку» означатиме справжню перезавантаження її основи, адже сьогодні майже 40% надходжень до російського бюджету забезпечують продаж нафти і газу.

І якщо через 10−15 років в них не буде необхідності, Росія фундаментально зміниться. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Адже незабаром навіть військовий потенціал Росії матиме набагато менше значення, оскільки збільшаться гібридні загрози.

«У майбутньому основну загрозу представлятиме не той, у кого є ядерна зброя, а той, хто контролює штучний інтелект і ще багато різних речей», — зазначає дипломат.

За його словами, незабаром в світі переосмислять і загрози, і того, хто їх представляє і як буде реалізовувати, і те, що в зв'язку з цим необхідно робити. Так що без планування на перспективу, без розуміння, куди прагнемо, чим готові для цього пожертвувати і, відповідно, чим не готові, і без загальної дискусії на цю тему країна не зможе рухатися вперед і стане не гравцем, а реально об'єктом ігор інших.

«Якщо ми не почнемо швидко змінюватися, нас дійсно будуть сприймати як елемент в своїх дискусіях, а не як країну, здатну зробити внесок в майбутній розвиток планети. Ця загроза зараз дуже відчутна», — попередив співрозмовник «ФАКТІВ».

Раніше Клімкін пояснив, що після слів президента США Джо Байдена про те, що є перешкодою для України на шляху вступу до НАТО, для нашої країни збільшилася середньострокова загроза гібридної дестабілізації з боку російського режиму.

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