В Україні створили бойового робота: як він буде воювати на Донбасі

В Києві на виставках «Зброя та безпека 2021» і «Авіасвіт 2021» були представлені новітні зразки вітчизняного озброєння , в тому числі роботи для фронту, покликані замінити солдатів і офіцерів при виконанні багатьох завдань, небезпечних для життя. Один з них — створений конструкторським бюро Robotics робот «Мисливець».

«Робот може виїхати на позицію і завмерти, вичікуючи, коли з'явиться мета»

— Створення робота почалося з того, що група учасників АТО придумала встановити великокаліберний кулемет на металеву платформу і керувати ним дистанційно з бліндажа, щоб звести до мінімуму ризик для кулеметників, — каже головний конструктор бойового робота «Мисливець» Іван Кириченко. — У цій системі передбачалося використовувати відеокамеру, щоб зображення з неї передавалося на монітор, встановлений у бліндажі. Це давало б можливість оператору вести прицільний вогонь. Нам здалося, що в такому варіанті ідея не дуже вдала, оскільки все ж залишається серйозний ризик для бійців. Коли кулемет відстрілює боєкомплект, його потрібно перезаряджати. Значить, солдат повинен підійти до кулемета і зробити цю роботу. Це пов'язано з підвищеною небезпекою, адже великокаліберним кулеметам та їхнім розрахункам завжди приділяють особливу увагу снайпери й артилеристи противника.

Коли ведеться вогонь з кулемета, ворог засікає місце, де він встановлений і накриває його мінами, снарядами. Якщо поруч з кулеметом знаходяться люди, снайпер намагається їх застрелити. Тому ми запропонували поставити кулемет на роботизовану саморушну платформу. Завдяки цьому він здатен часто і швидко міняти позиції, а перезаряджати його можна в більш-менш безпечних місцях. Ґрунтовно змінили модуль, на якому був встановлений кулемет. У первинному варіанті модуль був зварений з труб. Ми вдосконалили його — придумали, як амортизувати віддачу від пострілів. Крім того, уможливили для оператора вести вогонь поодинокими пострілами (це було непростим завданням).

Перший варіант нашого робота їздив на траках, а не на колесах, як нинішній. На виставці ми представили вже четверту модифікацію. Переносний пульт управління (розміщений у спеціальному кейсі) оснащений балістичним калькулятором. Це дає можливість використовувати наш робот як мобільний снайперський комплекс. Робот виїжджає на позицію і завмирає — вичікує, коли з'явиться ціль. Власне, тому ми назвали його «Мисливець». Перед тим як він виїжджає на бойове завдання, в небо піднімається коптер, оснащений відеокамерою, і проводиться розвідка території, на яку належить направити робота. Важливо переконатися, що там немає мінних полів, занадто глибоких ям. «Мисливець» хоч і є всюдиходом, але й він може застрягти. Управління здійснюється по радіо. Оператор знаходиться на значній відстані. Якщо місцевість рівна, то максимальна дистанція між ним і роботом може бути в межах трьох кілометрів. Але в бойових умовах і на перетнутій місцевості відстань повинна бути не такою великою — кілометр або трохи більше. Тоді оператор зможе гарантовано контролювати робота. Якщо контроль все ж втрачено, то за допомогою автопілота машина повернеться туди, звідки стартувала.

— Спочатку проєкт зі створення цього робота був волонтерським: зібралася група з 10 інженерів, фахівців з радіоелектроніки, програмістів і зайнялася розробкою безпілотної машини для військових, — розказав співробітник конструкторського бюро Robotics Валерій Гужва. — «Мисливець» вже понад 20 разів використовували на фронті — там проходило його випробування. Бійці, які знаходяться в окопах на передовій, підказували, що слід поліпшити в роботі, від чого можна відмовитися. Зміни в конструкцію наші співробітники по можливості вносили безпосередньо на передовій. Після доробок ми отримали універсальний, ефективний, з високим ступенем живучості, простий в обслуговуванні та недорогий робот. Пару місяців назад успішно пройшло його державне випробування в навчальному центрі ЗСУ «Десна». Керівництво Міністерства оборони України запропонувало нам брати участь у параді на Хрещатику в День незалежності України. Готуємо для цього чотири роботи.

«Якщо на вулиці температура вище 10−15 градусів, то для тепловізорів противника наш робот стає абсолютно невидимим»

— Які двигуни встановлені на роботі?

— Електричні. Причому ними оснащені всі шість коліс. Це збільшує живучість і прохідність машини. Припустимо, ворог потрапить кулями в одне, два, навіть в три колеса — машина все одно продовжить рух. Всі шість електромоторів оснащені власними акумуляторами. Важливо, що шини робота наповнені не повітрям, а спеціальною речовиною. Тому вони не здуються, якщо будуть пробиті кулями або осколками. Якщо ж пошкодження машини виявляться аж надто сильними, то на її евакуацію можна направити такий же робот.

Кожне колесо робота «Мисливець» оснащено електродвигуном

- Використання в «Мисливцях» електромоторів (вони працюють дуже тихо) дає ще одну перевагу — ворогові їх дуже складно почути, — продовжує Валерій Гужва. — І навіть побачити в тепловізор. Адже нагрів цих двигунів, а також бортового тепловізора несильні. Якщо на вулиці температура вище 10−15 градусів, то для тепловізорів противника наш робот стає абсолютно невидимим.

«Мисливець» може доставляти на передову ящики з боєприпасами, обладнання, воду, їжу, медикаменти. Якщо знадобиться, евакуює в тил поранених. Під час випробувань на передовій наш робот виконував переважно логістичні завдання — перевозив різні вантажі. Але він може робити багато чого. Слід розуміти, що «Мисливець» — це високотехнологічна платформа. Існує велика кількість варіантів її оснащення — все залежить від конкретних бойових завдань.

Робот не оснащений амортизаторами, але це не створює істотних проблем, оскільки швидкість його руху невисока — п'ять-шість кілометрів на годину (цього цілком достатньо). Зауважу також, що наша машина має високу прохідність в умовах степової та лісостепової місцевості — в зоні нинішніх бойових дій. Потенційні замовники з країн Близького Сходу просили нас попрацювати над варіантом бойового робота для використання в пустелі.

Валерій Гужва: «Я беру участь не тільки в створенні бойового робота, але і в проекті з розробки відеокамер для військової авіації (на фото). Їх не засікають радари»

— Багато стартапів починалися в гаражах. У вашого проєкту така ж історія?

— Так, але наш гараж великий, ми його називаємо цехом (посміхається).

— Як фінансується ваше конструкторське бюро?

— У нас є інвестори. Ці люди розуміють, що миттєвої віддачі вкладених ними коштів очікувати не слід. Взагалі, як правило, прибуток від вкладання грошей в такого роду проєкти інвестори починають отримувати приблизно на десятий рік після створення машини.

Я беру участь ще в одному проєкті, представленому на нинішній виставці. Йдеться про дві дуже цікаві відеокамери для бойових літальних апаратів. Обидві вони виготовлені за технологією «стелс» — їх не можуть засікти радари, оскільки ці камери зроблені з композитних матеріалів — металеві деталі не використовуються. Камери можуть працювати як на дозвукових, так і надзвукових швидкостях польоту. З дуже високою точністю визначають місцезнаходження цілей і передають їх координати для ураження вогневими засобами. Більш досконала з цих камер здатна «бачити» крізь хмари, туман, дим. Для цього вона з борту літального апарату сканує землю на ультрависоких частотах, ніяк себе не виявляючи. Камера може передавати координати цілей в режимі реального часу. Але це ризиковано — її радіосигнали може засікти ворог. Безпечніше передати інформацію, коли літальний апарат вийде із зони ураження засобами ППО супротивника.

Між тим на Донбасі бойовики знову порушують режим тиші. Так, 26 червня противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, і український боєць отримав осколкове поранення несумісне з життям.

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