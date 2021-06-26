У клієнтів «ПриватБанку» повторно списали гроші з карток: що кажуть у банку

У суботу, 26 червня, стався збій в роботі ПриватБанку, який призвів до того, що у багатьох клієнтів з карт повторно списалися гроші — за операціями за 23−24 червня.

У банку визнали проблему і кажуть, що вже працюють над її вирішенням.

«Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку по карті. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми», — написав у мережі прес-секретар банку Олег Серга.

Він запевнив, що некоректно списані суми буде повернуто протягом доби.

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