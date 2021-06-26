Попри «руді» хвилі та нашестя медуз: названі ціни бюджетного відпочинку на азовському курорті у Донецькій області

Якщо за відпочинок в Одесі та Затоці потрібно викласти кругленьку суму, то на невеликому курорті в Урзуфі Донецької області можна відпочити цілком бюджетно.

Селище Урзуф знаходиться за 50 кілометрів від Маріуполя та за 40 — від Бердянська

Море там не таке мілке, як зазвичай на Азові, ціни сприятливі, сервіс гарний. Про це розповів блогер Євген Панюта на своєму YouTube-каналі.

За його словами, в селищі можна орендувати житло без зручностей за 100−200 грн з людини / добу, але воно буде знаходитися далеко від пляжу.

За невеликий комфортабельний номер з кондиціонером ближче до центрального пляжу доведеться заплатити 800 грн / добу.

Двомісний номер на першій лінії у готелі коштує 1400 гривень на добу.

Попри те, що Урзуф невеликий курорт, там непогана інфраструктура. На пляжі є шезлонги, парасольки, сміттєві баки, роздягальні, кіоски з напоями та морозивом і багато іншого.

Пляж чистий, він постійно прибирається.

Недалеко знаходиться невеликий базарчик, куди місцеві виносять фрукти, овочі і навіть привозять готові страви на замовлення. Поруч розташовані кафе, бари, магазини з продуктами і товарами для відпочинку.

Правда, Панюта зазначив, що приїхав на курорт під час шторму й вода в морі стала рудого кольору. Весь час дув вітер, була сильна хвиля. Тому показати чисте море блогеру не вдалося.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, у скільки обійдеться відпочинок в Кирилівці.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter