Краще не чіпати: в Кирилівці виявили гігантських отруйних комах

У курортній Кирилівці, де нещодавно почали помічати великих змій, виявили нову небезпеку. Курортники заговорили про появу в селищі отруйних сколопендр. Про зустріч з небезпечними комахами написала в Facebook Анна Кузь.

За словами дівчини, сколопендру вони з дітьми помітили в одному з кафе в Кирилівці. На щастя, ніхто не постраждав. У коментарях до посту інші відпочиваючі розповіли, що теж зустрічалися з отруйною сколопендрою. І наслідки укусу були вельми плачевними. Мама однієї з жінок після укусу опинилася в реанімації.

Зазначимо, що не варто плутати отруйну кримську сколопендру з домашньою (мухоловкою), найдрібнішою і нешкідливою з сколопендр, довжина її тіла складає всього лише від 3 до 6 см. Вона на відміну від своїх небезпечних родичок не має отрути і не являє ніякої загрози для людини. Чого не скажеш про гігантську (кримську) сколопендру. Її укус може викликати сильне отруєння. Хоча вона і не смертельна, проте, від неї варто триматися подалі.

Як писали «ФАКТИ», останнім часом в Азовському морі туристи все частіше бачать великих медуз.

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