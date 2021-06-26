Служив з червня 2019 року: названо ім'я бійця, загиблого в результаті обстрілу окупантів

У суботу, 26 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший солдат Гонар Андрій Миколайович. Про це повідомили його побратими з 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Старший водій мотопіхотної роти Андрій Гонар воював на Донбасі з червня 2019 року. Родом він з Кривого Рогу.

Під час обстрілу бойовиків в районі Пісок боєць отримав поранення несумісні з життям.

«Командування бригади і весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам'ять Герою!» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Луганській області загинув 24-річний Роман Галуха, який служив у лавах 24-ї ОМБр імені короля Данила.

фото https://www.facebook.com/58OMPBr/

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