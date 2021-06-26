27.23 / 27.47 32.43 / 32.87
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Служив з червня 2019 року: названо ім'я бійця, загиблого в результаті обстрілу окупантів

11:02 26 червня 2021
Андрій Гонар

У суботу, 26 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший солдат Гонар Андрій Миколайович. Про це повідомили його побратими з 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Старший водій мотопіхотної роти Андрій Гонар воював на Донбасі з червня 2019 року. Родом він з Кривого Рогу.

Під час обстрілу бойовиків в районі Пісок боєць отримав поранення несумісні з життям.

«Командування бригади і весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам'ять Герою!» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Луганській області загинув 24-річний Роман Галуха, який служив у лавах 24-ї ОМБр імені короля Данила.

фото https://www.facebook.com/58OMPBr/

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Згвалтування

Учитель згвалтував ученицю на випускному в Кривому Розі: стали відомі деталі інциденту

людина

Названо три самих «божевільних» знака зодіаку

Нікітюк

«Наречена» Нікітюк сховала під весільним платтям гарячого хлопця: всі гадають, хто везунчик

Соня Євдокименко

Дуже схожа на бабусю: внучка Софії Ротару прогулялася з красенем Джиммі й зачарувала шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.