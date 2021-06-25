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Україна

Купання у Дніпрі загрожує дерматитом: головна водна артерія України почала цвісти й гнити

21:05 25 червня 2021
Дніпро

У той час, як на Азовському морі засилля медуз, в районі Запорізької та Дніпропетровської областей зацвіло Каховське водосховище. На поверхні водойми з'явилася сіро-зелена піна, повідомляє «Дніпро обласної».

За словами екологів, зелена піна виникла через ціанобактерії, які харчуються фосфатами, що потрапляють у воду разом зі стоками.

На зростання ціанобактерій також впливає відсутність природного перебігу, погодні умови, органіка, яка починає загнивати, сильні дощі і температура води.

Розмноження ціанобактерій призводить до того, що вода втрачає кисень. Це провокує накопичення в ній токсинів.

Тривале перебування в такій воді загрожує дерматитом, подразненням шкіри і слизових оболонок. Якщо проковтнути таку воду, можна отримати нудоту, блювоту, діарею, головний біль.

Нагадаємо, у Києві фахівці просять закрити кілька пляжів через виявлену в дніпровській воді кишкову паличку.

фото https://t.me/dniprooblcentr/

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