Зеленський призначив нового голову Сумської області: що відомо про Дмитра Живицького
Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Василя Хому. Укази про це опубліковано на сайті президента.
Дмитро Живицький народився у Сумах. Закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».
У 2019 закінчив Національну академію державного управління при президенті України. Отримав спеціальність «публічне управління і адміністрування».
Живицький працював на різних посадах в органах місцевої та державної влади. Був заступником міністра інфраструктури України.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації, створеного за рішенням РНБО.64
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