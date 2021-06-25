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Україна

Зеленський призначив нового голову Сумської області: що відомо про Дмитра Живицького

20:11 25 червня 2021
Дмитро Живицький

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Василя Хому. Укази про це опубліковано на сайті президента.

Дмитро Живицький народився у Сумах. Закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».

У 2019 закінчив Національну академію державного управління при президенті України. Отримав спеціальність «публічне управління і адміністрування».

Живицький працював на різних посадах в органах місцевої та державної влади. Був заступником міністра інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації, створеного за рішенням РНБО.

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