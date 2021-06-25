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Нагадують желе: в Азовському морі почали з'являтися великі медузи

17:42 25 червня 2021
Нагадують желе: в Азовському морі почали з&#39;являтися великі медузи

В Азовському морі відпочивальники все частіше бачать великих медуз. Про них повідомляють відпочивальники в Бердянську та Кирилівці.

У курортній Кирилівці морських мешканців, що нагадують желе, встигли навіть потримати у руках, пишуть місцеві ЗМІ.

Літо минулого року побило рекорди за кількістю медуз. Вода, яка більше схожа на желе, була на пляжах Бердянська, Кирилівки, Приморська, Генічеська.

Причиною такого поширення медуз-корнеротів називали теплу зиму.

Цього року експерти припускали, що ситуація з медузами трохи зміниться через відносно холодну зиму.

Але вже з початку літнього сезону медузи знову турбують відпочивальників.

Днями відпочивальники у Кирилівці стали помічати дуже великі особини, яких раніше можна було побачити тільки у відкритому морі.

фото https://subbota.ua/

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