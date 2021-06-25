Нагадують желе: в Азовському морі почали з'являтися великі медузи
В Азовському морі відпочивальники все частіше бачать великих медуз. Про них повідомляють відпочивальники в Бердянську та Кирилівці.
У курортній Кирилівці морських мешканців, що нагадують желе, встигли навіть потримати у руках, пишуть місцеві ЗМІ.
Літо минулого року побило рекорди за кількістю медуз. Вода, яка більше схожа на желе, була на пляжах Бердянська, Кирилівки, Приморська, Генічеська.
Причиною такого поширення медуз-корнеротів називали теплу зиму.
Цього року експерти припускали, що ситуація з медузами трохи зміниться через відносно холодну зиму.
Але вже з початку літнього сезону медузи знову турбують відпочивальників.
Днями відпочивальники у Кирилівці стали помічати дуже великі особини, яких раніше можна було побачити тільки у відкритому морі.
фото https://subbota.ua/96
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter