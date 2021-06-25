Сила допомоги однієї людини: Фонд Ріната Ахметова підсумував 15 років роботи

23 червня Фонд Ріната Ахметова провів звітний захід, на якому розповів про головні підсумки своєї роботи за 15 років і озвучив плани на майбутнє.

«15 років Фонду Ріната Ахметова виповнилося минулого року, але через COVID ми вирішили почекати. Тому сьогоднішня зустріч, сьогоднішня презентація — вона довгоочікувана», — сказала член Наглядової ради Фонду Наталя Ємченко.

Член Наглядової ради Фонду Наталя Ємченко

Вона згадала, як починалася благодійність Ріната Ахметова та як переросла від спонтанної допомоги від чистого серця в системну і масштабну підтримку людей та цілих галузей.

«Якою є моя філософія благодійності? Благодійність — це вміння почути чужий біль. Благодійність — це вміння поділяти чужий біль. Благодійність — це системна боротьба з системними проблемами. Благодійність — це націленість на результат. Благодійність — це відкритість, — так сформулював свою місію сам Засновник Фонду Рінат Ахметов», — підкреслила вона.

За її словами, за 15 років роботи було досягнуто колосальних результатів. За цей час Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 5 мільйонам людей. Аудиторія інших проєктів Фонду, від новорічної Акції до діджитал-проєктів, склала не менше 6 мільйонів людей.

«Це сотні тисяч історій сили допомоги Фонду Ріната Ахметова, які ми знаємо і чуємо з перших вуст. Ось таку величезну силу має допомога однієї людини», — відмітила Наталія Ємченко.

Сьогодні Фонд Ріната Ахметова є найбільшою приватною благодійною ініціативою в Україні. Домогтися цього вдалося за рахунок реалізації з перших днів роботи масштабних і системних проєктів у найважливіших напрямах. У першу чергу мова йде про порятунок життя і здоров'я людей. Спираючись на свої досягнення і світовий досвід благодійництва, Фонд міняв на краще медицину країни, впроваджував передові світові практики в соціальній сфері, створював тренди в освіті та культурі, активно допомагав державі в подоланні сирітства.

Найбільша програма Фонду — «Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова», робота якої запобігла гуманітарній катастрофі на Донбасі. Фонд допоміг вижити 3,5 мільйонам мирних жителів. За результатами дослідження соціального впливу, проведеного британською компанією Envoy Partnership, соціальна цінність допомоги жителям Донбасу склала більше $ 1 млрд.

Дуже масштабною і по-справжньому системною стала допомога Фонду державній системі охорони здоров'я. У 2019 за особистим рішенням Ріната Ахметова був реалізований проєкт «200 швидких для України», в рамках якого медики в усіх регіонах країни отримали 200 суперсучасних машин швидкої допомоги.

Фонд активно допомагає Україні в боротьбі з коронавірусом, на яку Рінат Ахметов виділив понад 300 мільйонів гривень.

«До 505 опорних лікарень із усіх регіонів країни Фонд і бізнеси SCM передали 207 апаратів ШВЛ, 337 тисяч експрес-тестів, більш ніж 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності нашої країни. Завдяки програмі „Рінат Ахметов — Порятунок життів“ було врятовано 1 мільйон людей», — відмітили у фонді.

Особливу увага завжди приділяє допомозі дітям і впровадженню сімейних форм виховання. Програма «Рінат Ахметов — Дітям. Сирітству — ні!» сформувала культуру національного усиновлення в Україні і допомогла 10 тисячам дітей-сиріт знайти люблячих батьків.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна

«10 тисяч усиновлених дітей, пілотні проєкти, які нам створюють можливість якісно писати закони, державні програми. Тривала співпраця Міністерства соціальної політики з Фондом — це і великі перспективи на майбутнє. У нас є 17 тисяч дітей, які чекають і потенційно могли б бути усиновлені. У нас є меморандум, у рамках якого ми підготували програму навчання українців — кандидатів в усиновлювачі, яка допоможе знайти їм один одного. Це дуже важливо. Ми дуже чекаємо, коли всі ці дітки знайдуть свої сім'ї», — розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна про внесок Фонду в боротьбу з сирітством та перспективи співпраці.

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