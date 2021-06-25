«Успіху та терпіння Вашій родині»: в мережі відреагували на обшуки у тещі Медведчука

24 червня прокурори і слідчі провели нові обшуки у нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука та його соратників.

Як повідомила дружина політика телеведуча Оксана Марченко, правоохоронці прийшли і в будинок до її мами. Про це телеведуча написала на своїй сторінці в Інстаграм, прикріпивши відповідне фото.

«Друзі, добрий день! А ось у моєї мами він сьогодні зіпсований — у неї з ранку обшуки», — написала вона.

Варто відзначити, що у своэму пості Марченко гнівно звернулася до нинішньої влади, вказавши, що незабаром беззаконня буде зупинено, а «час „шарікових“ неодмінно закінчиться».

Водночас у коментарях під постом телеведучої фоловери підтримали Марченко та Медведчука.

«Все проходить, пройде і це», «Ми з вами», «Тримайтеся! Здоров'я матусі», «Оксаночка, все буде добре! Спаси Господи», «Все буде добре. Успіху і терпіння Вашій родині», «Сил і терпіння вашій родині», «Оксаночка, тримайтеся! Господь все розставить по місцях! Всі, хто підтримує Вашу сім'ю, в будь-який момент готові допомогти, хто чим зможе!», «Цими діями вони показують виключно свою слабкість і безсилля! Всіх благ вашій родині», «Мої слова підтримки вашій мамі та вам! Тримайтеся, ми разом з вами», — писали люди.





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