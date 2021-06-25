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Україна

Додаткова сесія ЗНО: опублікований графік

14:59 25 червня 2021
ЗНО

У вівторок, 29 червня, розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року. При її проведенні будуть дотримуватися всі протиепідемічні правила, повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Додаткова сесія призначена для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО.

Графік додаткової сесії:

  • 29 червня — хімія;
  • 1 липня — англійська мова;
  • 2 липня — німецька мова;
  • 5 липня — іспанська мова;
  • 6 липня — французька мова;
  • 7 липня — математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня — фізика;
  • 9 липня — українська мова, українська мова та література;
  • 12 липня — історія України;
  • 13 липня — біологія;
  • 14 липня — географія.

Результати будуть оголошені до 23 липня.

Вказується, що на тестуванні учасники повинні мати 2−3 ручки з пастою насиченого чорного кольору; пляшечку з питною водою без етикетки; засоби індивідуального захисту, які будуть перебувати на робочому столі.

Раніше були випущені відеоінструкції, котрі пояснюють особливості вступу до вузів на бюджетні місця.

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