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Україна

Оприлюднено результати ЗНО з чотирьох предметів: що важливо знати

14:24 25 червня 2021
тест

25 червня учасники ЗНО можуть дізнатися результати написаних тестів із української мови, літератури, історії України та біології. До 29 червня включно незгодні з отриманою оцінкою можуть подати апеляцію. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Заява про перерахунок отриманих балів подається в письмовій формі на адресу Українського центру оцінювання якості освіти. У центрі нагадують, що за підсумками розгляду апеляції бали можуть перерахувати як в сторону збільшення, так і знизити через нові виявлені помилки.

Також представники УЦОЯО розповіли, як діяти, якщо правильна відповідь у бланку була при машинній обробці неправильно перенесена в картку результатів. Учаснику слід зайти на свою інформаційну сторінку, завантажити сканкопію бланку відповідей, а також картку результатів, порівняти і, якщо помилка дійсно виникла, подати апеляційну заяву. Бланк буде перевірений вручну.

Нагадаємо, для абітурієнтів та їх батьків випущена серія відеоінструкцій, що пояснює, як рахується конкурсний бал у вузах і розподіляються бюджетні місця.

Фото pixabay.com

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