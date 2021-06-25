Конфлікт біля берегів Криму: росіянам розповіли про похоронних вінках

Якби Росія дійсно наважилася відкрити вогонь по британському есмінцю або по іншому кораблю НАТО, то це було б швидке самогубство. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив колишній постійний представник українського президента в Криму доктор юридичних наук Борис Бабін, коментуючи інцидент біля Криму з есмінцем Defender.

У версію, викладену росіянами, про те, що вони нібито обстріляли есмінець і готові чинити так і надалі, Бабін не вірить. «Як кажуть в Одесі на Молдаванці: „Вінки продаються в середньому парадному“. Складно коментувати серйозно — це політика самогубства. Нехай наважаться. Я думаю, що наступні події будуть досить швидкоплинними», — вважає експерт.

Сумніватися в бравурних обіцянках російських представників доводиться, зважаючи на загальний стан російської армії і флоту.

«У Росії немає зараз ні сучасної армії, ні сучасного флоту. Всі їхні пропагандистські потуги, коли вони розповідають про велич своєї армії, — нагадують стрілянину з лука по вертольоту», — підсумував Бабін.

Нагадаємо, раніше у Великобританії відреагували на виступи РФ і заявили, що, по-перше, обстрілу есмінця не було, по — друге, корабель мав повне право слідувати як через міжнародні, так і через українські територіальні води в районі Криму.

Фото commons.wikimedia.org

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