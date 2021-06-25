Кораблі НАТО можуть стріляти по росіянах: в Україні розповіли, що тоді буде

Якби під час інциденту у Чорному морі біля берегів окупованого РФ Криму російські військовослужбовці відкрили вогонь по есмінцю ВМС Великобританії «Дефендер», корабель НАТО мав би повне право їм відповісти.

Про це в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» заявив колишній постійний представник президента України в Криму, доктор юридичних наук Борис Бабин.

За його словами, відповідь британців показала б всьому світові, чим би обернулася стрілянина для росіян: «Есмінець „Дефендер“, м'яко кажучи, знаходиться на іншому класі можливостей, ніж російські кораблі».

Він образно описав ситуацію, порівнявши можливий поєдинок з обстрілом з луків гелікоптера над джунглями. «Вистрілити аборигени можуть. Але що буде далі? Ось з цим нібито обстрілом британського есмінця приблизно така ж історія», — зазначив він.

Борис Бабин заявив, що у корабля НАТО є право на відповідь після будь-яких провокації. «Екіпаж британського есмінцю має право на захист. І ніхто їм потім нічого не зміг би пред'явити, мовляв, вони діяли не у рамках закону», — резюмував екс-постпред.

Раніше у МЗС Росії заявляли, що будуть захищати «кордон», використовуючи будь-які методи, у тому числі і військові — «бомбити не просто по курсу, але й по меті».

А міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що «королівський флот завжди дотримувався і надалі дотримуватиметься міжнародних морських законів» і що їм «ніхто не завадить виконувати поставлені завдання» .

Фото із соціальних мереж.

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