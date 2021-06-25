Петрів піст: що можна і чого не можна робити, які продукти заборонені

З 28 червня, за тиждень після свята Святої Трійці, у православних і греко-католиків починається Петрів піст. Тим самим виконується апостольське повчання: після П'ятидесятниці святкувати тиждень, а потім постити. Петрів, або Апостольський, затверджений в пам'ять про піст, який апостоли тримали перед тим, як відправитися на проповідь Євангелія по всьому світу.

Петрів піст цього року триватиме 14 днів

Тепер Петрів піст завжди починається у понеділок, за дев'ять тижнів після святкування Пасхи, а останній його день припадає на 11 липня, напередодні свята первоверховних апостолів Петра і Павла. Тому тривалість його може коливатися від 8 до 42 днів (в нинішньому році — 14).

Однак так було не завжди. Перші відомості про цей піст відносяться приблизно до III століття. Але тоді він вважався у вірян, скоріше, альтернативним, що компенсує пропущений з якої-небудь причини Великий піст. Він починався після Трійці, а закінчувався наприкінці серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Але є й інша думка: приблизно до тисячного року цей піст тривав до кінця липня. Потім він був розділений на дві частини, одна з яких закінчувалася на Петра і Павла, а інша — склала Успенський піст, який давав можливість вірянам за період з 14 до 28 серпня підготуватися до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Але у будь-якому разі вже в IV столітті цей літній піст пов'язують саме з іменами первоверховних апостолів Петра і Павла. Остаточно в такій якості у всій церкви він утвердився після того, як за часів імператора Костянтина Великого в Константинополі та Римі на честь цих апостолів були споруджені храми. Храм в Константинополі освятили 12 липня за новим стилем, в день пам'яті Петра і Павла.

Які продукти заборонені, а які дозволені

Петрів піст, звичайно, зовсім не такий суворий, як Великий або Успенський. Але монастирським статутом заборонені м'ясо, яйця і молочні продукти, в понеділок дозволена гаряча їжа без олії, в середу і п'ятницю наказано сухоїдіння, а у вівторок, четвер, суботу та неділю дозволено олію та рибні страви.

Взагалі статут не передбачає окремих правил посту для мирян, але їм, як правило, дозволено постити м'якше — хоча тваринна їжа з меню повністю виключена, в усі дні посту дозволена олія, а в понеділок (за винятком 5 липня), вівторок (за винятком 29 червня), четвер, суботу та неділю можна їсти рибу.

Дозволяється їсти рибні страви й 7 липня — на Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також в дні поминання великих святих і в престольні свята (навіть якщо вони припадають на середу або п'ятницю).

При необхідності про міру суворості свого посту з урахуванням особистих обставин завжди можна порадитися зі священником у церкві.

Петрів піст, як і будь-який інший, — це в першу чергу час духовного очищення, чому допомагає утримання в їжі. Тому так важливо якомога частіше відвідувати церкву, сповідатися і причащатися, проявляти милосердя до ближніх, надавати посильну допомогу всім, хто її потребує. І, звичайно, молитовно просити Господа про прощення гріхів, а святих апостолів Петра і Павла — про заступництво.

Молитва О, святії апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих (імена), щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння навіки віків.

Що не можна робити

Треба уникати сварок, намагатися прощати образи та не завдавати їх іншим.

Під час посту необхідно утримуватися від гучних веселощів — не брати участь в масових гуляннях, не влаштовувати гучні вечірки з алкоголем. (До речі, у вихідні дні все ж дозволяється випити не більше неповного келиха кагору або іншого натурального вина, попередньо розведеного гарячою водою — такий напій не повинен викликати сп'яніння.)

Народні обряди та похорон Ярила

У народі цей піст називається Петрівка. Оскільки піст припадає на весняно-літній період, ще з дохристиянських часів збереглося безліч обрядів, характерних саме для цього календарного періоду. Так, саме на перший день Петрового посту в деяких областях України проводили так звані Понеділкові Заговини (похорон Ярила), участь в яких, як правило, брали тільки сімейні люди. Ярило — один з богів, яким наші предки поклонялися ще до прийняття християнства, вважався уособленням життєдайної сили весняного сонця.

В уяві людей це був гарний хлопець, одягнений у біле покривало і з маково-хмельовим вінком на голові. У такому вигляді з серпом і колосками жита та пшениці в руках він вночі обходив поля, сприяючи отриманню багатого врожаю. Але перед Петрівкою, коли енергія землі та сонця досягала кульмінації та йшла на спад, Ярило вмирав і його потрібно було поховати.

Згодом обряд «заговин» розпався на окремі дійства з різними назвами: «дядини», «замочувати дійницю», «гонити шуліку» (шуляка), «хоронити Кострубонька» тощо. Наприклад, під час «похорону Кострубонька» жінки з жартівливим голосінням ховали опудало Ярила, що вже виконав свою місію запліднення землі. А відзначали похорон («ганяли шуліку»), як правило, «у шинку», де жінки щосили веселилися, танцюючи та співаючи пісень, слова яких не були призначені для вух не тільки молоденьких дівчат, але навіть самотніх жінок і вдів. (Треба сказати, що пісні ці були виключно для цього заходу і ніде більше їх не співали.)

Прикмети Петрового посту та чому не варто брати і давати в борг гроші

У старі часи з першого дня Петрового посту у селян починалися інтенсивні роботи — чоловіки запасалися сіном, а молоді жінки та дівчата білили полотно та пряжу.

А ті, що вірили у прикмети, намагалися не брати і не давати в борг гроші. Вважалося, що той, хто дає чи бере, ризикує надовго загрузнути в боргах. Стверджувалося, що не можна займатися рукоділлям і шиттям — в іншому випадку можна «зашити» своє щастя і добробут. Не бажано стригтися — волосся можуть втратити свою густоту.

Зате можна і потрібно, готуючись до свята Петра і Павла, очищати свій будинок від сміття та зайвих речей.

Фото Pexels

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