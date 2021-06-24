Немає жодного конкурента: Зеленський відповів на питання про другий президентський термін

Президент Володимир Зеленський, який під час передвиборної кампанії говорив, що йде на один термін, тепер уже не настільки впевнений. У всякому разі політичних конкурентів собі глава держави не бачить. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1» .

Відповідаючи на питання про другий президентський термін, Зеленський заявив, що у нього немає суперників в українській політиці. «Не хочу нікого образити … У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти — це інфраструктура, війна, бідні люди… Це те, що мене буде доганяти», — заявив Зеленський.

Крім того, ділячись своїми мріями, Зеленський відверто висловитися, що хоче залишити слід в історії. «Хочу, щоб мене історія не стерла», — заявив він.

Нагадаємо, раніше в Україні зробили прогноз про можливі позачергові президентські вибори в 2021 році.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter