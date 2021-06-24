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Україна

Велика Донбаська стіна: Зеленський хоче провести референдум

22:55 24 червня 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україні доведеться відгородитися «стіною» від окупованого Донбасу. У перспективі таке рішення можуть винести на всеукраїнський референдум. Про це глава держави заявив в інтерв'ю каналу «1 + 1».

Зеленський визнає, що проект «Стіна», якщо він все-таки буде втілений, то стане непопулярним рішенням. «Стіна — це ж не просто слова. Стіна — це все, це стіна в стосунках і в комунікаціях. Що робити з пенсіями? Що робити з підприємством „Вода Донбасу“? Стіна — це повний розрив. Я вважаю, що цей план може бути. Але рішення про запуск цього плану повинен прийняти народ України», — заявив він.

«Якщо у нас не вийде домовленостей зі США, Росією, Європою, то про стіну голосуватиме народ», — додав президент.

«Не дай Бог, ми підійдемо до цього плану… Але якщо ми до цього дійдемо, то хочу, щоб люди розуміли, що це на багато років», — підсумував голова держави.

Нагадаємо, навесні Зеленський підписав закон про референдуми. На референдум можуть виноситися в тому числі і питання про зміну території України.

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