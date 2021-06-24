Лабораторія Ярославського в «Екополіс ХТЗ» може виробляти ПЛР-тести для виявлення індійського штаму коронавірусу «Дельта»

У четвер, 24 червня, в багатофункціональному бізнес-парку «Екополіс ХТЗ» Харкова, який у форматі приватно-міського партнерства розвиває група DCH Олександра Ярославського, урочисто відкрили високотехнологічне виробництво вітчизняних ПЛР-тестів для діагностики інфекційних, онкологічних і спадкових захворювань. Тут виробляють, зокрема, ПЛР-тести на COVID-19. Причому найближчим часом буде освоєно випуск систем, за допомогою яких можна виявити індійський штам коронавірусу «Дельта», який вчора з'явився в Україні.

Це виробничо-дослідний комплекс став першим резидентом медичного кластера «Екополіса ХТЗ». Олександр Ярославський станом на сьогодні інвестував в організацію суперсучасного біотехнологічного виробництва і його дослідницької бази 2 млн доларів. Тут вже працює 24 співробітника, переважно молодь, планова кількість робочих місць — близько 100 осіб. Лабораторії оснащені обладнанням провідних світових виробників і сертифіковані за міжнародним стандартом ISO 13485.

Традиційну червону стрічку на урочистій церемонії відкриття перерізали Олександр Ярославський, Ігор Терехов — діючий міський голова Харкова, Ігор Кузін — заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України.

«Дуже приємно, коли приватний бізнес за підтримки влади так швидко запускає подібні потужності. Коронавірус у світі акцентував увагу на тому, що країни повинні мати свою фармацевтичну незалежність. Важливо, що ми маємо у себе в країні таке виробництво повного циклу, що дозволяє не тільки виготовляти тест-системи, а й швидко переорієнтуватися. Упевнений, що Харків швидше за всі українські міста зможе виявляти нові штами вірусу і допомагати в загальній епідеміологічної ситуації», — сказав Ігор Кузін.

Олександр Ярославський заявив про намір почати медичний кластер «Екополіса ХТЗ» саме з подібного науково-виробничого комплексу рік тому.

«Екополіс ХТЗ» — це 1 млрд доларів інвестицій за наступне десятиліття. У лабораторію, яку ми сьогодні відкрили, вже інвестовано $ 2 млн, виробництво харківського трамвая — ще буде близько $ 10 млн. Тобто за підсумками цього року нам залишиться вкласти всього $ 988 млн, а може, і менше. У нас планів багато, підписана маса спільних програм з найбільшими брендами, тому я думаю, ми цей швидко «освоїмо». Місто нам дуже сильно допомагає, ми майже постійно на зв'язку, питання вирішуються оперативно", — розповів бізнесмен журналістам.

Ігор Терехов у своєму виступі зазначив високе значення «Екополіса ХТЗ» і сьогоднішнього відкриття біотехнологічного виробництва для Харкова.

«Подія знакова. Ми з вами відкриваємо медичний хаб, який дуже потрібен не тільки місту, а й в цілому України. Я розмовляв з фахівцями і розумію, що ця продукція буде затребувана в усьому світі. Ще дуже здорово, що саме тут наші молоді люди, наші студенти можуть проходити практику, можуть застосовувати нові технології. Величезні слова подяки Олександру Владленовичу, який не пошкодував грошей, і сьогодні це приклад розвитку успішного бізнесу в успішному місті Харкові. Я впевнений і знаю, що „Екополіс ХТЗ“ буде Кремнієвою Долиною в Україні. Зараз у нас перший крок, й далі підемо ще швидше», — сказав керівник Харкова.

Як відомо, «Екополіс ХТЗ» Олександра Ярославського передбачає створення в Харкові близько 15 тисяч робочих місць на період до 2032 року і передбачає інвестиційні вкладення в розмірі 1 млрд доларів. Крім медичного напрямку, в ньому будуть розвиватися промисловий, логістичний, R&D, освітній та інші кластери. Ядром промислового кластера є легендарний Харківський тракторний завод, поруч з яким DCH організовує складальне виробництво трамваїв та автобусів із зарубіжними партнерами. «Екополіс ХТЗ» входить до числа стратегічних проєктів розвитку Харкова та є базою національного проєкту Українська Кремнієва Долина, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським.

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