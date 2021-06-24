Більше 500 українських туристів застрягли в Греції: МЗС виступив із заявою

У Греції через припинення роботи великого туроператора застрягли близько 500 українських туристів. Компанія Mouzenidis Travel, яка працювала на ринку більше 20 років, раптово оголосила, що до вересня припиняє працювати з новими заявками від туристів. Як повідомляє МЗС, 25−26 червня відбудуться спецрейси з Греції, щоб мандрівники могли повернутися в Україну.

Так, на 25−26 червня заплановано авіарейси Салоніки-Київ, Салоніки-Львів і Іракліон-Київ. Всіх українців в Греції, які потребують допомоги в поверненні на батьківщину, просять телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» посольства в Афінах: +306 932 765 606, і консульства в Салоніках +306 907 962 985.

Компанія Mouzenidis Travel визнає, що пандемійний рік та карантинні обмеження дуже позначилися на її фінансових результатах. У Греції уточнюють, що у компанії накопичилися борги перед готелями-партнерами. Тому якщо тур купувався через компанію, то краще ще до поїздки зв'язатися з готелем і перевірити, чи в силі бронь на розміщення.

Нагадаємо, Греція відкрилася для туристів з 14 травня. Багато мандрівників з України та Східної Європи встигли придбати тури у оператора Mouzenidis Travel.

Фото pixabay.com

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