«Стрільба тубільців стрілами по вертольоту»: Борис Бабін прокоментував інцидент з британським есмінцем

Росіяни, мабуть, вирішили самі себе переконати в тому, що вони є повноправні господарі біля берегів анексованого Криму. 23 червня командування ВМФ Росії несподівано повідомило про те, що вони обстріляли британський есмінець «Дефендер», який, на їхню думку, виявився «в територіальних водах РФ» Ця заява дуже здивувала британську сторону, яка, як виявилося, вперше почула про обстріл свого есмінця. «Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великобританії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права», — своєю чергою повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великобританії, розсердивши цим російську сторону. Як повідомляє «Інтерфакс», заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, згадавши про міжнародне право, заявив у відповідь, що Російська Федерація «може закликати до здорового глузду», але «може і бомбити не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють». Така заява виглядає, прямо кажучи, як загроза. Чи дійсно росіяни наважилися б відкрити вогонь на поразку по військовому кораблю НАТО та які наслідки для них це мало б потім? З таким запитанням «ФАКТИ» звернулися до колишнього постійного представника президента України в Криму доктора юридичних наук Бориса Бабина.

— Тут головне питання в тому, що розуміти під словом «стріляти»? — каже Борис Бабін. — Фактично 23 червня ми спостерігали провокацію, коли начебто росіяни десь кудись стрельнули, але зробили це так, щоб, не дай Боже, це хтось помітив. Уже після інциденту вони почали всім розповідати, як вони відважно прогнали британський есмінець.

— А якби по «Дефендер» росіяни дійсно відкрили вогонь…

- … то ми б про це почули. І весь світ побачив, чим би обернулася ця стрілянина для росіян. Есмінець «Дефендер», м'яко кажучи, знаходиться на іншому класі можливостей, ніж російські кораблі.

Є дуже гарна алегорія. Уявімо собі ситуацію: тубільці побачили над джунглями вертоліт і починають по ньому стріляти з лука. Вистрілити-то вони можуть. Але що буде далі? Ось з цим нібито обстрілом британського есмінця приблизно така ж історія.

— Британці могли б відкрити вогонь на поразку у відповідь?

— У них є на це право після будь-яких провокацій. Екіпаж британського есмінця має право на захист. І ніхто їм потім нічого не зміг би пред'явити, мовляв, вони діяли не в рамках закону.

— З точки зору росіян, «Дефендер» порушив їх державний кордон, з'явившись біля берегів українського Криму…

— Складно коментувати те, що не є дійсністю. Британці зараз не сприймають ту ситуацію серйозно. Рік тому британським кораблям росіяни вже хотіли заборонити ходити біля Севастополя. Тоді відповідь з боку Великобританії була приблизно такою ж — трохи з гумором. Торік вони відповіли росіянам, що у них нібито поганий зв'язок і вони не чули жодних попереджень. Зараз теж: «Ви в нас стріляли? Серйозно? Коли?» Це я своїми словами переказую заяву пресслужби британського Міністерства оборони. А якщо бути більш точним, то вони відповіли: «Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійської стрільби в Чорному морі і заздалегідь попередили морську спільноту про свою діяльність. У HMS Defender не стріляли, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби».

Британський есмінець «Дефендер» в Одесі

— А чи потрібен британцям конфлікт з Росією через Україну біля берегів українського Криму?

— Тут питання не в Україні і не у Криму, а в тому, що хтось зазіхає на флот Її Величності. Почитайте історію Британського флоту та знайдіть хоча б один випадок, коли вони комусь не відповіли на провокацію. Навіть зараз, попри трохи легковажну, здавалося б, відповідь на заяву про те, що «Дефендер» нібито був обстріляний, у Великобританії вживають низку заходів, у результаті яких росіяни будуть крутитися як вужі на сковорідці і в Чорному, і в Середземному морі.

— Ми розуміємо, що це була з боку Росії звичайна провокація. А якби довелося, то росіяни дійсно могли б відкрити вогонь по кораблю НАТО?

— Як кажуть в Одесі на Молдаванці: «Вінки продаються в середньому парадному». Складно коментувати серйозно — це політика самогубства. Нехай наважаться. Я думаю, що наступні події будуть досить швидкоплинними. У Росії немає зараз ні сучасної армії, ні сучасного флоту. Всі їх пропагандистські потуги, коли вони розповідають про велич своєї армії, — нагадують стрілянину з лука по вертольоту, про що ми говорили вище.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Росія не зможе зупинити британські кораблі у Чорному морі.

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