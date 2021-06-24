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Україна

У матері Оксани Марченко обшук через Медведчука

19:58 24 червня 2021
Обшук

У четвер, 24 червня, прокурори та слідчі знову провели серію обшуків у нардепа Віктора Медведчука, якому підписав підозру генпрокурор, і його соратників — в партійному офісі ОППЖ, а також в кабінетах і будинках наближених до політика людей. Про це заявив у своєму Telegram-каналі юрист Ренат Кузьмін.

Повідомляється, що обшуки також торкнулися тещи Віктора Медведчука — маму відомої телеведучої Оксани Марченко, яка підтвердила цю інформацію в своєму Instagram.

«Друзі, добрий день! А ось у моєї мами він сьогодні зіпсований — у неї з ранку обшуки», — написала вона.

«Цього разу приїхали ще й до мами дружини Медведчука та на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя», — зазначив він.

У повідомленні Telegram-каналу «Сегодня» говориться: «Слідчі СБУ і ДБР проводять оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, в якому повідомлені про підозру народні депутати Медведчук і Козак».

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, обшуки СБУ також проходять у будинку Віктора Медведчука на вулиці Монтажників у Києві.

Нагадаємо, введення санкцій проти Віктора Медведчука викликало неоднозначну реакцію у представників влади.

Ффото: Instagram Оксани Марченко та PavlovskyNews

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