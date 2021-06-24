Зеленський продовжив діючі антиросійські санкції і ввів нові

Президент Володимир Зеленський 24 червня ввів в дію санкції проти російських компаній, а також бізнес-структур з окупованого Криму і Донбасу. У список потрапили авіаперевізники, банки, телеканали, промпідприємства.

Так, указом президента введені санкції проти понад 50 банків. На три роки залишаться обмеження проти Ощадбанку Росії, Банку Москви, Газпром Банку, двох так званих «банків» з Донецька і Луганська, чотирьох банків з окупованого Криму.

З авіакомпаній до списку санкцій включені Аерофлот, «Ред Вінгс», «Росія», Уральські авіалінії, Трансаеро.

Під санкції із блокуванням активів (якщо такі вдасться знайти) потрапили незаконні збройні формування на Донбасі — батальйони і бригади «Привид», «Оплот», «Смерть», «Спарта», «Сомалі», «Зоря», «Кальміус», а також колишні бойовики, що втекли до Росії.

З промпідприємств в РФ санкції накладені на авіазаводи, завод «КАМАЗ», нафтовидобувні компанії, хімпідприємства.

Під санкціями залишаються російські телеканали «Первый канал», «Пятый канал», «РТР-Планета», «Россия-24», каналы СТС Медиа, НТВ, «Наше радио» (Москва).

Також Зеленський ввів в дію санкції проти російських бізнесменів і чиновників — Віктора Вексельберга, Олексія Міллера, Сулеймана Керімова, Олега Дерипаски, Ігоря, Аркадія, Бориса і Романа Ротенбергів.

В указі пропонується проінформувати інші країни про вжиті заходи, щоб Європа і США розширили свої санкційні списки проти російських громадян і юросіб.

фото president.gov.ua

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