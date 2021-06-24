САП просить Інтерпол оголосити екс-голову «ПриватБанку» Дубілета в розшук

У Інтерпол спрямований офіційний запит з проханням оголосити в міжнародний розшук екс-голову «ПриватБанку» Олександра Дубілета, якого раніше Вищий антикорупційний суд заочно заарештував.

Про це «НВ» повідомив виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. У той же час він не назвав дату звернення, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, що Олександр Дубілет, як і його колишній перший заступник Володимир Яценко і начальник департаменту фінансового менеджменту фінустанови Олена Бичихіна, — фігуранти справи про виведення 136 мільйонів гривень з «ПриватБанку» перед його націоналізацією.

Взимку цього року Володимира Яценко затримали при спробі вилетіти чартерним рейсом до Відня. Він вийшов з СІЗО під заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року НАБУ оголошувало Олександра Дубілета в розшук у зв'язку з підозрою у причетності до розтрати 8 млрд грн.

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