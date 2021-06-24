27.29 / 27.52 32.48 / 32.87
Київ: +35
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

САП просить Інтерпол оголосити екс-голову «ПриватБанку» Дубілета в розшук

16:13 24 червня 2021
Олександр Дубілет

У Інтерпол спрямований офіційний запит з проханням оголосити в міжнародний розшук екс-голову «ПриватБанку» Олександра Дубілета, якого раніше Вищий антикорупційний суд заочно заарештував.

Про це «НВ» повідомив виконуючий обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. У той же час він не назвав дату звернення, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, що Олександр Дубілет, як і його колишній перший заступник Володимир Яценко і начальник департаменту фінансового менеджменту фінустанови Олена Бичихіна, — фігуранти справи про виведення 136 мільйонів гривень з «ПриватБанку» перед його націоналізацією.

Взимку цього року Володимира Яценко затримали при спробі вилетіти чартерним рейсом до Відня. Він вийшов з СІЗО під заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року НАБУ оголошувало Олександра Дубілета в розшук у зв'язку з підозрою у причетності до розтрати 8 млрд грн.

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

зодіак

Яким трьом знакам зодіаку потрібно проявити обережність

Страва

Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа

Біль

Отруєння в ресторані Харкова: заклад перестав оплачувати лікування постраждалих

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.