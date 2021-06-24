У Києві поміняли правила паркування: що робити, якщо вас оштрафували ні за що

Те, що недостатня кількість місць для паркування є великою проблемою Києва, відомо кожному автомобілісту. І проблему цю не вирішити ні за допомогою евакуаторів, що працюють в сумнівному c точки зору закону поле, ні штрафами. Тому що це все репресивні способи розв'язання проблеми. Розумних же і логічних нам не пропонують. Але ж для початку для взаєморозуміння водіїв і профільних чиновників було б досить збільшення числа паркомісць і наявності зручноЇ та недискримінаційної системи оплати послуг паркувальних майданчиків.

На платному паркувальному майданчику повинні бути паркомат або шлагбаум та обов'язкова інформаційна таблиця про всі способи оплати

Ірина приїжджала в офіс на машині кілька разів на тиждень — коли диктувала необхідність. Найчастіше вона користувалася метро. Машину ставила на безплатній парковці навпроти Червоного корпусу університету. Так тривало понад рік з перервою на кілька локдаунів. Після квітневого представники столичної влади оголосили, що безкоштовні на період локдауну парковки з 1 травня знову (!) стають платними.

Припаркувавши в один з травневих днів свій автомобіль на звичному місці, Ірина спокійно відпрацювала день і повернулася за ним. Під двірником вона знайшла довгий чек з повідомленням про накладення 200-гривневого штрафу за неправильне паркування. У чому полягало порушення, не повідомлялося.

Наступного дня жінка залишила машину на інший безплатній парковці, на вулиці Терещенківській, де раніше теж не раз паркувалася. Підсумок цього дня повторив попередній: під щіткою двірника біліло повідомлення про штраф у 200 гривень з QR-кодом. Такі ж були на всіх автомобілях, припаркованих вздовж вулиці. Довелося з'ясовувати, що це було, телефоном 1551, виділеним столичною владою для розв'язання спірних питань. Там припустили, що Ірину оштрафували за несплату за паркування. (До речі, як відзвітували в «Київтранспарксервісі», за травень з цієї причини було оштрафовано майже 900 водіїв.)

Жінка зателефонувала до редакції з проханням допомогти розібратися, чому раптом безплатне паркування стало платним без оголошення про це. Адже, крім знака «Р», ніяких інших дорожніх знаків та інформаційних таблиць ні в одному, ні в другому місці, як і раніше, не було. «Два дні поспіль мене штрафували за несплату за паркування, яке зробили платним, забувши попередити про це», — обурюється жінка.

«ФАКТИ» переадресували запитання читачки пресслужбі Київської міськдержадміністрації, додавши свої. Тому що з'ясували, що постановою Кабінету міністрів від 21 березня нинішнього року чітко визначено, як повинен бути обладнанний платний паркувальний майданчик. На ньому повинні бути паркомат для оплати стоянки або шлагбаум та обов'язкова інформаційна таблиця про всі способи оплати паркомісця. Нічого з перерахованого ні на парковці навпроти університету, ні на вулиці Терещенківській не було. За це порушення, до речі, в Адмінкодексі передбачений штраф в розмірі 45 400−56 750 гривень.

В отриманій від єдиного столичного оператора парковок «Київтранспарксервісу» відповіді нам повідомили, що якраз зараз платні паркувальні місця почали обладнувати інформаційними таблицями. Тобто спочатку уповноважені міськими службами паркувальні інспектори штрафують водіїв за паркування на необладнаних майданчиках, а вже потім їх обладнають. Непогане поповнення бюджету, треба сказати. Шкода, що його законність сумнівна. А ось поповнити бюджет міста коштом самого «Київтранспарксервісу», який розпоряджається тепер цими нібито платними, але належним чином не обладнаними майданчиками, уповноважені інспектори, впевнена, не поспішають.

У «Київтранспарксервісі» повідомили також, що оплата послуги паркування тепер проводиться тільки по паркувальних (паперових та електронних) талонах або онлайн-способом — через додаток «Київ цифровий».

Придбати талони можна в 32 кіосках «Союздруку», місце розташування яких можна подивитися на «Києві цифровому». Однак придбати там талон на одну парковку, як це було раніше, більше не вдасться — виключно на цілий місяць. Найдешевший — для третьої зони, де година стоянки коштує 5 гривень, — обійдеться в 315 гривень, для другої (7 гривень за годину) — 441 гривню, а за паркування в першій, центральній, зоні (10 гривень за годину) доведеться сплатити 640 гривень. Паркувальний талон для всіх зон коштує 1 465 гривень! Тобто, навіть якщо ти раз на місяць виїхав і припаркував машину в Києві, доведеться купувати місячний талон?

Адвокат Вадим Володарський: «Я вважаю нинішній порядок незаконним»

Треба сказати, що у березні 2021 року уряд розширив можливості оплати паркування, додавши до наявних оплату в платіжних терміналах, банкоматах, комплексах самообслуговування. А Київ у той же період, навпаки, звузив ці можливості, та ще й вступивши у протиріччя з законом про Нацбанк, 35-а стаття якого прямо забороняє відмовляти в оплаті за послугу готівковою паперовою або металевою гривнею, розповів Вадим Володарський, відомий адвокат, що спеціалізується на автомобільній тематиці.

«ФАКТИ» запитали у юриста про законність ситуації, в якій опинилася Ірина, а також про те, як бути у випадку, якщо вважаєш штраф незаконним.

— Притягати до адміністративної відповідальності в описаній вами ситуації інспектори не мали права. Але оскаржити складений ними протокол можна тільки у судовому порядку, подавши відповідний позов.

— А сам прийнятий чиновниками порядок оплати, який обмежується паркувальними талонами та онлайн-способом, не є дискримінаційним щодо водіїв, які не мають смартфонів, наприклад? Раніше заявлялося, що між паркувальником і водієм, щоб уникнути корупційних дій, не повинні ходити готівкові гроші. Але ж можна оплатити стоянку через паркомат або купити разовий талон, можна поставити ті ж шлагбауми, кінець кінців. А зараз все зроблено для зручності чиновника і швидшого збору грошей з неуважних автомобілістів.

— Як я вже казав, таке обмеження незаконне. Але воно, звичайно ж, і дискримінаційне.

До того ж паркування — це послуга. А за яку послугу ми повинні платити тим, хто просто відрубав шматок дороги, назвав його паркуванням і хоче отримати гроші? Адже за законом всі дороги у нас знаходяться в загальному користуванні. Ось обладнайте майданчик, щоб залишати на ньому машину було зручно та надійно, тоді й вимагайте оплату.

Я вважаю нинішній порядок незаконним.

І на закінчення. На наше прохання розповісти, які паркувальні майданчики в місті все-таки залишилися безкоштовними, в «Київтранспарксервісі» не відповіли. Але на сайті відомства www.ktps.kyiv.ua та на його сторінці у Facebook можна знайти хоча б схему розташування платних парковок.

До речі, після закінчення локдауну водіїв столиці поінформували про те, що в місті почали працювати камери автоматичної відео- та фотофіксації порушень правил паркування. На жаль, про місця, де ці камери встановлені, як це зазвичай роблять в МВС, не повідомили, залишивши масу запитань. Тому, відправляючи запит до пресслужби КМДА, «ФАКТИ» попросили назвати ці місця. І, як з'ясувалося з відповіді, жодної такої камери в Києві немає. На сьогодні.

P. S. Поки цей матеріал готувався до публікації, у Київській міськдержадміністрації вирішили, мабуть, що недостатньо ефективно борються з автомобілістами та ініціювали публічне обговорення тарифів на паркування у центрі столиці.

«Чинні тарифи переглядаються вперше за 12 років, — пояснив прийдешнє підвищення заступник голови КМДА Костянтин Усов. — Вони не змінювалися з 2009 року, хоча з того часу ціни змінилися на все, включаючи обладнання, енергоносії та оплату праці». Сподіваємося, чиновник таким чином поспівчував водіям, вимушеним купувати бензин і підвіски автомобілів, які так часто «летять» на розбитих столичних дорогах та помітно подорожчали за ці 12 років.

Далі чиновник оприлюднив нові пропозиції щодо тарифів: у центрі міста — не більше 35 гривень на годину, на прилеглих до центру територіях — не більше 25 гривень на годину. У спальних районах плату за паркування передбачається залишити незмінною — 5 гривень за годину.

«Принциповим є рішення забезпечити киянам безкоштовне паркування вночі, у вихідні та святкові дні», — заявив пан Усов. На його думку, до речі, підвищення тарифів на паркування повинно розвантажити центр Києва і зробити його зручним для всіх учасників дорожнього руху. Оскільки автомобілістів до учасників дорожнього руху чиновник явно не відносить (навряд чи вони вважатимуть зручністю подорожчання паркування, яке все одно не спричинить за собою збільшення вільних паркомісць), мова йде, напевно, про «ковбоїв» на електросамокатах і велосипедах, що збивають з ніг ще одних учасників дорожнього руху — пішоходів, і про зношений громадський транспорт.

Разом з підвищенням тарифів на паркуавання пропонується встановити знижки на паркувальні талони: на одноденний у центрі (якого немає у наявності) — на 28 відсотків, а на місячний у центрі — на 50 відсотків. У другій та третій зонах знижки становитимуть, відповідно, 60 та 40 відсотків.

Треба сказати, що зрозуміле прагнення чиновників поповнити міський бюджет. Особливо якщо врахувати, що за весь 2020 рік, попри активність евакуаторників, з оплати за паркування до нього надійшло усього 22 мільйони гривень. Чи не почати їм з виділення та обладнання нових паркувальних майданчиків? Адже за ті ж 12 років йти цим шляхом вони поки не пробували. Крім того, для того, щоб люди пересідали в міські тролейбуси, трамваї та автобуси, вони повинні бути комфортними та їздити за графіком.

У нас же йдуть шляхом витіснення з вулиць автомобілів, які, по суті, допомагають розвантажити заповнений під зав'язку міський транспорт, боротися з поширенням того ж коронавірусу, заодно допомагаючи водіям розв'язати масу проблем — від перевезення хворих до лікувальних закладів до робітників. Батіг, батіг і знову батіг. А чи буде пряник?

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На фото в заголовку: Уже кінець червня, а парковка навпроти університету так і не відповідає вимогам

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