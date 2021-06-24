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Україна

Довгі вихідні в червні: скільки українці відпочиватимуть на День Конституції

12:52 24 червня 2021
Україна

День Конституції України відзначається 28 червня. У 2021 році — це понеділок, тому в кінці місяця українці відпочиватимуть три дні поспіль: 26, 27 і 28 червня. Більш докладно про вихідні дні «ФАКТИ» повідомляли раніше.

В кінці червня українців чекає відразу три вихідних поспіль — у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції. За тиждень до цього в країні також відпочивали три дні — це було пов'язано з Трійцею.

День Конституції — державне свято. Він заснований на честь прийняття Верховною Радою в 1996 році першої Конституції незалежної держави. Ухвалення цього документа — найважливіший крок в забезпеченні прав громадян країн, який також сприяв підвищенню міжнародного авторитету України.

Нагадаємо, відомий синоптик розповіла «ФАКТАМ», яка погода буде в Україні на День Конституції.

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