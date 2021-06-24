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Україна

Дипломат пояснив маневр Байдена з будівництва «Північного потоку — 2»

10:15 24 червня 2021
Джо Байден

Міністр закордонних справ України (2014 — 2019 рр.) Павло Клімкін пояснив, чому американський лідер Джо Байден не зайняв жорстку позицію щодо кремлівського проекту «Північний потік — 2», схвалюючи санкції проти російських компаній, але залишивши поза «чорного списку» компанію-оператора.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він заявив, що навіть технічна сертифікація газопроводу — в руках амеріканців, і що без зняття санкцій США та вирішення багатьох інших питань він не запрацює.

«Байден не хоче згадувати „Північний потік“, тому що, по-перше, його критикують у Штатах. По-друге, він хоче зберегти маневр для подальших переговорів спочатку з Німеччиною і Єврокомісією, а потім, звичайно, з Росією. Зараз йдуть активні контакти і візити між представниками Німеччини та Сполучених Штатів, де обговорюють різні сценарії», — зазначив Павло Клімкін.

Критично важливим для України в цих умовах дипломат вважає присутність на всіх консультаціях у форматі США — Німеччина: «Інакше цілком може статися, що нас поставлять перед фактом, яке рішення прийнято. Тобто Україні запропонують можливі варіанти, з яких потрібно буде вибирати, або взагалі один варіант. І це мене хвилює».

Раніше радник президента Байдена Джейк Салліван заявляв, що США як і раніше виступають проти «Північного потоку — 2», проте не стануть вводити обмеження проти країн ЄС, які причетні до цього проекту. У той же час адміністрація продовжить запроваджувати санкції проти російських компаній.

Фото з Вікіпедії.

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