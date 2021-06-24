У Києві обмежують в’їзд великовагового транспорту

Через аномально спекотну погоду в Києві, до столиці вдень не будуть пропускати великовантажний транспорт, повідомили у патрульній поліції.

Обмеження діятимуть з 10 години ранку й до 10 години вечора на всіх під'їздах до Києва.

«Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів», — йдеться в повідомленні.

Про зняття заборони в поліції обіцяють повідомити додатково орієнтовно до 22:00.

Нагадаємо, сьогодні в Києві очікується +35 градусів. Температура трохи знизиться до вечора, але о 21:00 ще буде +30 градусів.

За прогнозами синоптиків, на початку наступного тижня по всій Україні, і в столиці, очікується невелике зниження температури і грозові дощі.

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