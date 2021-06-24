До кінця року мільйон російських паспортів для жителів Донбасу: Клімкін озвучив плани Кремля
Росія, що активно роздає паспорти мешканцям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, яких, за деякими даними, роздано вже близько півмільйона, хоче до кінця 2021 року видати мільйон документів, а до кінця 2022 року — завершити примусову паспортизацію.
Такі цифри в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» навів екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін, нагадавши про недавній виступ російського президента Володимира Путіна на прес-конференції у Женеві, який «виклав російську логіку — це фактична окупація і анексія».
«Проте при цьому Кремль хоче змусити Україну нести відповідальність за руйнування інфраструктури та щоб представники Донбасу повністю (прямо і опосередковано) контролювали всі рішення київської влади», — додав дипломат.
В таких умовах, на його думку, питання проведення в ОРДЛО місцевих виборів втрачає будь-який сенс — не можна допустити, щоб громадяни Росії голосували за кандидатів — російських громадян. Отже, необхідна інша стратегія щодо Донбасу.
«Це може бути якийсь перехідний статус, міжнародна адміністрація, їхня комбінація і ще багато різних креативних ідей. Але сьогодні говорити про вибори — це сюрреалізм. Тому ключове завдання нашої зовнішньої політики — пояснити всім закордонним партнерам, що спроби Путіна проводити паспортизацію українців — це виключно прагнення до дестабілізації і поширення „руського міра“ на абсолютно інших умовах. Путін грає вдовгу», — зазначив екс-міністр.
Павло Клімкін вважає, що примусова паспортизація громадян на сході України дозволить господареві Кремля повторювати їм же й придуманий міф, що Росія і «руській мір» там, де у громадян є російські паспорти і вони говорять російською. Такі спроби слід припиняти жорстко.
Дипломат також нагадав, що російські «паспортисти» орієнтовані не лише на ОРДЛО, а й на всю Україну і сусідню Білорусь — до Держдуми РФ внесено проект закону про спрощене отримання громадянства для білорусів і українців, підставою для чого пропонують вважати «самоідентифікацію».
«Вважаю, що потрібно ввести відповідальність і, безумовно, покарання за подвійне громадянство з країною-агресором, а також систему перевірок на кордоні. Тобто повинен бути жорсткий комплекс заходів протидії російській гібридної агресії», — вважає Павло Клімкін.
Нагадаємо, що після заяви ЄС про те, що Росія намагається поступово поглинати частину східної України, у РФ, яка обіцяла «захищати своїх громадян на Донбасі у разі розв'язування війни», одразу ж відповіли, що «не планують нікого поглинати і ніколи цього не робили».
Фото зі сторінки Павла Клімкіна у соцмережах.162
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