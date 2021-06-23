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Україна

Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу в ОРДЛО

19:26 23 червня 2021
Ядерні відходи

На окупованій частині Донбасу, де кадрові військові ЗС РФ проводять навчання, бойовики не допускають інспекторів МАГАТЕ для перевірки стану ядерних матеріалів. Про це повідомляється у Telegram-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі по ситуації на Донбасі.

«Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях — це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», — йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що інспекції хотіли перевірити стан ядерних матеріалів на декількох об'єктах.

Українська делегація відзначає, що перешкоди діяльності МАГАТЕ в Україні дискредитують РФ як члена Агентства і як постачальника ядерних послуг і технологій у треті країни.

Нагадаємо, що бойовики блокують виїзд з ОРДЛО підлітків старше 14 років.

Фото: pixabay

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