Агресивний штам коронавірусу «Дельта»: українцям загрожують нові карантинні обмеження

У зв'язку із швидким розповсюдженням штаму коронавірусу Delta (індійський штамм), який вже виявили у 74 країнах світу, українців закликали не відвідувати держави, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19.

Так, у Міністерстві закордонних справ назвали держави, які громадянам не радять відвідувати до повної стабілізації ситуаціх. Це — Індія, Велика Британія, Португалія та Російська Федерація.

«Тим громадянам, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендується чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну», — йдеться у попередженні МЗС України.

Нагадаємо, що про можливу літню хвилю коронавірусу в Україні попереджала й лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, яка згадала «дельтовий спалах» в Росії, де відбуваються деякі матчі Євро-2020, та зазначила, що треба уважно спостерігати за футбольними вболівальниками, які повертаються додому з-за кордону.

Фото з Pixabay.

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