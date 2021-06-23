Хто стане новим прессекретарем Зеленського: ЗМІ назвали ім'я

Після звільнення Юлії Мендель, в Офісі президента близько двох місяців розглядали кандидатури на посаду прессекретаря Зеленського. За даними «НВ», з самого початку було близько 70 претендентів, потім — понад 10. В результаті прессекретарем Зеленського стане ведучий телеканалу «Україна 24» Сергій Нікіфоров.

На першому етапі майбутній спікер президента повинен був записати відеозвернення.

Коли залишилося 10 кандидатів, вони пройшли кілька співбесід у голови Офісу президента Андрія Єрмака та радника глави ОП Михайла Подоляка.

Кілька фіналістів, що залишилися, повинні були виконати завдання — як відповідати на критичні запитання журналістів.

З двома кандидатами, які успішно впоралися з завданням, а це колишній журналіст Олександр Бондаренко та ведучий телеканалу «Україна 24» Сергій Нікіфоров, провів співбесіду президент Зеленський.

За даними «НВ», зупинилися на кандидатурі Нікіфорова. Днями його повинні офіційно призначити.

Конкурс на місце прессекретаря президента проходив у закритій формі, щоб на кандидатів не було тиску та безпідставної критики.

Сергій Нікіфоров — ведучий на телеканалі «Україна 24». До цього він працював на європейському телеканалі Euronews.

Олександр Бондаренко працював на «Громадському радіо», вів політичну програму «Точка зору», працював на українській службі ВВС, а після на телеканалі «Україна».

Нагадаємо, Юлія Мендель, яка обіймала посаду прессекретаря президента, зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ. Серед причин її відставки називають вкрай жорсткий режим роботи з президентом та постійні атаки хейтерів.

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter