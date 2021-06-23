Попереджувальних пострілів не було: Міноборони Великобританії спростувало версію Росії щодо обстрілу есмінця у Криму

Після заяв російського Міноборони про нібито порушення британським есмінцем «Дефендер» «держкордону» біля берегів окупованого Криму і «попереджувальний» вогонь, що послідував за цим, в оборонному відомстві Великобританії інформацію про стрілянину спростували.

«Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великобританії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права», — повідомляють у прес-службі Міноборони Великобританії і додають: «Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійської стрільби у Чорному море і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. У HMS Defender не стріляли, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби «.

Нагадаємо, що Россмо з посиланням Міноборони РФ повідомляли про інцидент в районі мису Фіолент в окупованому Криму, де за британським есмінцю, нібито порушника «держкордон», відкривали попереджувальний вогонь сторожовий катер, а літак скинув кілька бомб по його курсу.

Фото есмінця з соціальних мереж

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