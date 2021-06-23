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Україна

Загострення біля мису Фіолент в окупованому Криму: Кулеба відреагував на обстріл британського есмінця Росією

15:43 23 червня 2021
Есмінець Дефендер

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ситуацію у Чорному морі, де путінські військові біля берегів окупованого Криму відкривали «попереджувальний вогонь» по есмінцю Великобританії.

«Наочний доказ української позиції: агресивна і провокаційна політика РФ у Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідно якісно нова взаємодія НАТО з Україною у Чорному морі», — написав глава українського зовнішньополітичного відомства в своєму мікроблозі в Twitter .

Нагадаємо, що британський есмінець «Дефендер» нещодавно заходив до одеського порту разом з фрегатом ВМС Нідерландів «Евертсом».

Фото британського есмінця «Дефендер» із соціальних мереж.

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