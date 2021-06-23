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Україна

Експерт назвав «Північний потік-2» питанням РНБО та уряду

12:58 23 червня 2021
ГТС

Питання добудови «Північного потоку-2» та подальшого використання газотранспортної системи України має розглядатися Радою національної безпеки України та урядом. Про це під час дискусії «Внутрішні чвари чи зовнішня агресія: що більше заважає зупинці проєкту „Північний потік-2“?» сказав генеральний директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський.

«Щодо „Північного потоку-2“ є велика вірогідність, що він буде побудований. Тому треба думати, як функціонуватиме наша ГТС», — вказав експерт.

Він нагадав, що торік був затверджений 10-річний план розвитку газотранспортної системи.

«Варіант відсутності транзиту оператором ГТС розглядається. Але це не питання оператора, це питання країни. Тому РНБО, Міністерство енергетики, МЗС, прем'єр-міністр повинні цьому питанню приділити увагу», — висловив думку експерт.

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