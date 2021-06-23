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Україні загрожує літня хвиля коронавірусу: інфекціоніст Голубовська зробила важливе застереження

12:45 23 червня 2021
Ольга Голубовська

Незважаючи на спад захворюваності на COVID-19 в Україні, усі регіони якої перевели у «зелену» карантинну зону, українцям поки що рано розслаблятися.

Таку думку в інтерв'ю «КП» висловила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Причиною загострення, за її словами, може стати «індійський» штам, спалах інфікування яким зафіксований, зокрема, в Росії.

«Боюся, що ще літня хвиля буде. І, швидше за все, пов'язана з „індійським“ варіантом коронавірусу. На превеликий жаль, нам ще рано розслаблятися», — сказала інфекціоніст.

На думку медика, на ситуацію з коронавірусом в Україні негативно може вплинути міграція українців.

«Ось я зараз боюся повернення футбольних уболівальників. Пам'ятаю, який спалах був після Ліги чемпіонів в Італії. Ломбардія просто лягла… А зараз ми бачимо, що захворюваність вже росте у Москві, Санкт-Петербурзі, де проходить частина матчів. Будемо спостерігати», — додала лікар.

За словами Голубовської, ситуація залежить від багатьох чинників — від мутацій в середині країни, від завезення нових варіантів коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що штам COVID-19 Delta (саме так, згідно з рішенням ВООЗ, тепер називається мутація вірусу, виявлена вперше в Індії) може стати домінуючим у світі. «Мутант» виявлений вже у 74 країнах, він продовжує швидко поширюватися.

Фото Ольги Голубовської із соціальних мереж.

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