Протягом доби 22 червня в Україні щеплені проти COVID-19 53 786 осіб, що майже у шість разів більше, ніж напередодні, коли вакцинувалося 8 966 українців.

Як повідомляють у МОЗ, одну дозу отримали 22 526 людей, повністю імунізовані 31 260 українців.

Протягом дня працювали 412 мобільних бригад і 1 064 пункти щеплення. У списку очікування на вакцинацію записані 725 976 українців.

Стосовно нових випадків ковіду, то станом на ранок середи, 23 червня, хворобу підтвердили у 835 осіб.

У лікарні потрапили 419 пацієнтів, 2 292 особи одужали. Хвороба стала летальною для 70 українців.

Раніше у МОЗ пояснили, що робити, якщо людина не може вчасно прищепитися другою дозою вакцини, рекомендуючи змінювати час щеплення лише у крайніх випадках.

Фото з Pixabay.

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