Нема медуз та чиста вода: названий ТОП-10 кращих морських пляжів в Україні

В Україні є велика кількість зручних і красивих пляжів на березі моря, але якщо дорослі відправляються у відпустку з дітьми, то їх у першу чергу цікавлять такі характеристики, як чистота води на узбережжі, відсутність медуз (до речі, вони вже з'явилися в курортній Кирилівці) і можливість комфортного відпочинку.

Покладаючись на власний досвід літнього відпочинку, журналісти «СТБ» склали перелік найкращих, з їхньої точки зору, пляжів країни у 2021 році.

Серед курортних міст названий Бердянськ, що на Азовському морі, яке на кілька градусів тепліше за Чорне. Пляжів багато як у самому місті, так і на Бердянській косі. Як стверджують журналісти, там море дуже чисте і є шанс побачити дельфінів. А якщо їхати у відпустку ближче до оксамитового сезону, то і медуз буде небагато. Ціни на житло — від 60−100 грн за ліжко-місце до 500 грн за ніч за двох з дитиною.

Оскільки поруч з центральним пляжем міста, де відмінна інфраструктура, розташовано порт, то туристи з дітьми віддають перевагу пляжу № 2 в районі Ліски, де більш пологий вхід у море, вода чистіша, а людей менше. Пляж № 3 — між центром міста і районом Слобідка.

Також у Бердянську є п'ять диких пляжів, де небагато людей, але вхід у воду складний для маленьких дітей. На думку журналістів, найкращий для комфортного відпочинку — пляж на Дальній косі у Бердянську.

Пляжі у Кирилівці відрізняються розвиненою інфраструктурою, а на Центральному сконцентровані всі розваги та драйв. У центрі міста є і пляж з глиняним обривом. На всіх косах — піщані пляжі. Ціни — від 80 грн за людину у простому житлі до 500−600 грн у номері на сім'ю.

На пляжах у селищі Генічеська Гірка на Арабатській стрілці пологий вхід у море, розвинена пляжна інфраструктура і порівняно небагато людей. Глибина води у 40 метрах від берега не більше метра, що зручно для малюків. Відзначається, що Центральний пляж — найбільш розвинений за інфраструктурою. Ціни — від 500 грн за номер на двох до тисячі гривень на добу за власний будиночок на березі моря.

Нагадаємо, що з приходом спеки в Одесі море позеленіло через ціанобактерії, а відпочиваючі на Азовському морі починають скаржитися на бокопловов — морських бліх.

Фото з Pixabay.

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