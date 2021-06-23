Зростання може досягти восьми відсотків на рік: колишній радник Путіна передрік Україні стрімкий розвиток

Якщо президент України Володимир Зеленський дійсно усвідомив свою відповідальність за країну, то в якийсь момент він почне приймати рішення щодо проведення економічних реформ, що забезпечить державі стрімке зростання.

Таку думку висловив російський економіст, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов в інтерв'ю виданню «Гордон».

Зокрема, експерт вважає, що реформи можуть не просто вивести українську економіку з сьогоднішнього нестійкого стану, але і привести до «економічного буму».

«Це забезпечить Україні мінімум 8%-темпи економічного зростання протягом двох-трьох десятиліть, які дійсно тоді змінять Україну і перетворять її в сучасну, ефективну держава, яка швидко розвивається і користується повагою в сучасному світі, державу, дружити з якою вважатимуть за честь сусіди й близькі, і далекі «, — вважає економіст.

В результаті цього, впевнений Ілларіонов, Україна зможе запропонувати членам міжнародних організацій то, що не можуть запропонувати інші країни, і буде затребувана в міжнародному співтоваристві.

«Ті, хто сьогодні ще роздумує, запрошувати Україну туди або сюди, будуть штовхати один одного і штовхатися, щоб запрошувати Україну в різні міжнародні організації … Я сподіваюся, не пройде багато часу — і нинішній президент прийме таке рішення», — упевнений економіст .

Нагадаємо, що раніше президент Інституту економічного аналізу заявив, що якщо після інавгурації Володимира Зеленського він сам і його оточення говорило про те, що з Росією «можна домовиться», то останнім часом риторика змінилася — рівень розуміння російської агресії українським президентом і його офісом «став незрівнянно «вище.

Фото delfi.lt/

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