Пенсії підвищать тричі до кінця року: хто може розраховувати на надбавку

У Пенсійному фонді уточнили інформацію з приводу перерахунку пенсій, які до кінця року планують провести тричі.

Так, у ПФУ відзначили, що з 1 липня 2021 року збільшиться мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормативний стаж у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, а також зростуть надбавки, доплати, мінімальні пенсійні виплати.

Крім того, передбачається, що з 1 липня 2021 року одержувачам пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року відповідно до Закону № 1058, що не перераховувалися у 2021 році у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму / мінімальної заробітної плати, що не індексувалися на коефіцієнт 1,11, встановлюється доплата у 100 гривень.

Наступне підвищення заплановано на 1 жовтня 2021 року — встановлюються виплати до 400 гривень особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Відзначається, що мінімальний розмір пенсійної виплати складе 2500 грн.

І, нарешті, третє підвищення пенсій намічено на 1 грудня 2021 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму, що передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

При цьому збільшиться мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормативний стаж. Також збільшаться розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.

Крім того, з 1 грудня 2021 року збільшиться мінімальна заробітна плата з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн, у зв'язку з чим збільшиться і розмір мінімальної пенсії 65-річним особам.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розмірі 2118 гривень на місяць, з 1 грудня — 2189 гривень.

Також цим законом передбачено, що з 1 грудня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 6500 грн. Так, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 6500 грн, з 1 грудня 2021 року мінімальна пенсійна виплата для людей старше 65 років, зі стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, складе 2600 грн.

Нагадаємо, що у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022−2024 роки передбачається, що середня заробітна плата у 2022 році зросте до 15 258 гривень, відповідно, збільшиться мінімальна заробітна плата і всі пов'язані з нею виплати, у тому числі і пенсії.

Фото з Pixabay.

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