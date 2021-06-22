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Справа Шеремета: суд продовжив домашній арешт Антоненко на два місяці

22:44 22 червня 2021
Справа Шеремета: суд продовжив домашній арешт Антоненко на два місяці

Шевченківський районний суд Києва 22 червня продовжив на 60 діб домашній арешт для фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.

З таким клопотанням до суду звертався прокурор.

«Суд постановив: клопотання прокурора — задовольнити. Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненкові», — сказала суддя.

Також суд залишив без задоволення клопотання захисника Юлії Кузьменко про зміну запобіжного заходу їй.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіціі заявили, що в причетності до вбивства журналіста підозрюють музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар.

Читайте також ексклюзивне інтерв'ю Андрія Антоненко «ФАКТАМ».

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