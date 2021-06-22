Експерт пов'язав тиск на менеджмент «Нафтогазу» з його протидією «Північному потоку-2»

Проти нинішнього менеджменту Нафтогазу готуються провокації. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, «на даний момент курсує інформація, що нинішньому менеджменту „Нафтогазу“ загрожують провокації, які можуть статися в найближчі дні».

Експерт вважає, що ключова мета — паралізувати роботу компанії. Зокрема, Андріан Прокіп називає кілька причин для цього: спроба внести хаос і суттєво загальмувати роботу України, пов'язану з блокуванням проекту «Північний потік-2» і дискредитувати довіру до уряду і країні ззовні, що також на руку прихильникам СП2.

Нагадаємо, 4 червня президент РФ Володимир Путін заявив про завершення укладання першої нитки трубопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі. 8 червня голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко провів ряд зустрічей з американськими сенаторами у Вашингтоні, щоб домовитися про введення нових санкцій США проти газопроводу.

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