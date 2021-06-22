Семенченко залишили в СІЗО ще майже на місяць

Апеляційний суд Києва 22 червня залишив під вартою підозрюваного у створенні приватної військової компанії екс-нардепа Семена Семенченко. Він продовжить перебувати в СІЗО до 18 липня 2021 року включно, повідомляє прес-служба суду і джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

«За результатами апеляційного розгляду визначення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року залишено без без змін, апеляційна скарга з боку захисту — без задоволення», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Семенченко інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу («Створення приватної армії»), а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 («Терористичний акт»).

За версією слідства, екс-комбат батальйону «Донбас», спільно з «агентом НАБУ» Євгеном Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Приватна армія налічувала 150 найманців.

Згодом Семенченко оголосили ще й про підозру в обстрілі офісу каналу «112 Україна».

Фото Ґрати

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